Компания «Днепросталь-Энерго» олигарха Виктора Пинчука получила доступ к межгосударственным сетям для поставок электроэнергии с Белорусской АЭС в Украину в течение апреля.
Об этом свидетельствуют результаты аукциона НЭК «Укрэнерго» по доступу к межгосударственным сечениям с 1 по 30 апреля 2021 года.
Компания Пинчука получила доступ к сечению 30 МВт в течение всего месяца.
«Днепросталь-Энерго» первой начала закупку электроэнергии с Белорусской АЭС еще в январе 2021 года, выкупав доступ к сечению на дневных аукционах.
Вскоре на фоне общественной критики закупок тока на Белорусской АЭС режима Александра Лукашенко, компания «Днепросталь-Энерго» на некоторое время приостановила самостоятельно выкупать межгосударственные сечения с Беларусью.
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Напомним, 11 февраля Европейская комиссия приняла резолюцию относительно Белорусской АЭС, потребовав остановки ее эксплуатации из-за угрозы для безопасности региона.
По словам бывшего посла Литвы в Украине Пятраса Вайтекунаса, это решение Еврокомиссии может привести к введению санкций в отношении контрагентов АЭС, в том числе компании «Интерпайп» - владельца «Днепросталь-Энерго» как одного из основных импортёров белоруской атомной энергии в Украину.
18 марта Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси, а 19 марта с аналогичным призывом остановить закупи тока на Белорусской АЭС в Верховной Раде Украины выступил президент Литвы Гитанас Науседа.