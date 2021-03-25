Анализ таможенного законодательства относительно скрытых коррупционных рисков, усиление ответственности за взяточничество и развитие трансграничной инфраструктуры

Такие шаги для ликвидации контрабандных схем в Украине предложил народный депутат, сопредседатель группы «Партия «ЗА МАЙБУТНЄ» в Верховной Раде Игорь Палица.

"По опыту работы главой Одесской облгосадминистрации и председателем Волынского облсовета могу сказать, что надо не менять руководителей таможни, а создать прозрачную систему, при которой брать взятки не сможет никто – от рядового таможенника до главы Службы.

Наша депутатская группа «Партия «ЗА МАЙБУТНЄ» в Верховной Раде предлагает три шага для разоблачения и ликвидации коррупционных схем.

Во-первых, провести всесторонний анализ нормативно-правовой базы и имеющихся технологических схем таможенного оформления на предмет скрытых коррупционных рисков.

Во-вторых, усилить ответственность за коррупционные преступления, в частности, на таможне!

И третье – необходимо обеспечить развитие таможенной инфраструктуры, в частности увеличить число переходов и их пропускную способность», –написал Игорь Палица.

По его словам, из-за того, что подавляющее большинство компаний, которые занимаются международной торговлей, находятся в тени и не платят налоги, ежегодно Украина теряет более 100 млрд грн.