Анализ таможенного законодательства относительно скрытых коррупционных рисков, усиление ответственности за взяточничество и развитие трансграничной инфраструктуры
Такие шаги для ликвидации контрабандных схем в Украине предложил народный депутат, сопредседатель группы «Партия «ЗА МАЙБУТНЄ» в Верховной Раде Игорь Палица.
"По опыту работы главой Одесской облгосадминистрации и председателем Волынского облсовета могу сказать, что надо не менять руководителей таможни, а создать прозрачную систему, при которой брать взятки не сможет никто – от рядового таможенника до главы Службы.
Наша депутатская группа «Партия «ЗА МАЙБУТНЄ» в Верховной Раде предлагает три шага для разоблачения и ликвидации коррупционных схем.
Во-первых, провести всесторонний анализ нормативно-правовой базы и имеющихся технологических схем таможенного оформления на предмет скрытых коррупционных рисков.
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Во-вторых, усилить ответственность за коррупционные преступления, в частности, на таможне!
И третье – необходимо обеспечить развитие таможенной инфраструктуры, в частности увеличить число переходов и их пропускную способность», –написал Игорь Палица.
По его словам, из-за того, что подавляющее большинство компаний, которые занимаются международной торговлей, находятся в тени и не платят налоги, ежегодно Украина теряет более 100 млрд грн.