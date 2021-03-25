Активисты Национального корпуса устроили перфоманс у стен Генеральной прокуратуры, чтобы напомнить генпрокурору Ирине Венедиктовой об уголовных делах лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. Например, дело о государственной измене было открыто еще в 2019 году, однако до сих пор неизвестно ни о каких процессуальных действиях по ним.

В ГПУ Нацкорпус принес куклу Медведчука в арестантском одеянии. Акция сопровождалась записями телефонных разговоров Медедчука с помощником президента РФ Сурковым.

"Сегодня мы под ГПУ, чтобы передать обращение с вопросом, который вообще ход событий по расследованию деятельности Медведчука и аффилированных к нему бизнес-структур. Мы услышали то, что Медведчук и его жена попали под санкции СНБО, что возбуждено уголовное дело о спонсировании терроризма, где также фигурирует Медведчук, о нарушении Закона Украины из-за неоднократного пересечения границы с Россией, свободное передвижение Медведчука в страну-агрессор. Это все мы слышали, но пока не увидели, к сожалению, адекватного ответа от государства", - сказал руководитель киевской ячейки Нацкорпуса Сергей Тамарин.

Напомним, что 19 февраля 2021 года СНБО ввел санкции в отношении Медведчука, его жены Оксаны Марченко и связанных с политиком компаний.