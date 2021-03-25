Протесты Навального с точки зрения экономиста прокомментировал в программе «Романенко. Беседы» Дмитрий Некрасов, российский политик-оппозиционер, бизнесмен и экономист.

Гость программы сообщает о сокращении доходов, которое уже почти 8 лет довольно плавно происходит в Российской Федерации. По его мнению, это не пройдет бесследно: все это время такая экономическая ситуация влияла на социальное положение граждан, а затем агрессия может взорваться в любой момент и в любом направлении.

В уменьшении доходов так или иначе кого-то обвинят, но Некрасов ставит вопрос «кого?». «Кто-то обвиняет в этом Америку, кто-то - Путина, кто-то - Навального», - отвечает он.

Тем не менее, протестующих, которые выходят за Навального, эксперт оценивает достаточно высоко: они протестуют не из-за плохого имущественного положения, а из-за отсутствия прав и демократии в государстве. Даже если смоделировать ситуацию с лучшим уровнем экономики, протестующие были бы теми же. «Это люди, которые хотят честных выборов и отсутствия правового беспредела», - считает Некрасов. Кроме того, если взглянуть на их имущественное положение, то это довольно зажиточная часть населения, а бедные как раз таки поддерживают действующую власть России.

Напоминаем, Бизяев заявил, что Байден спровоцировал Россию на беспрецедентный шаг .