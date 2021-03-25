Стоимость строительства Кременской ТЭС начинали с 270 миллионов гривен, а закончили 2 миллиардами. После ряда разоблачительных публикаций в СМИ было сделано обращение в Генеральную прокуратуру. Об этом рассказал в программе «Политика наизнанку» политический эксперт, сопредседатель ГИ «Правое дело» Дмитрий Снегирев

«Сейчас в Офис Генерального прокурора будут направлены соответствующие материалы и надеюсь госпожа Венедиктова даст исчерпывающий ответ. А люди оставляют за собой право общественного контроля за деятельностью Кабинета Министров, Офиса Генерального прокурора с целью сделать невозможным появление коррупционных схем. Когда общественные активисты разоблачают огромные коррупционные схемы, должна быть соответствующая реакция со стороны Офиса президента и НАБУ», - резюмировал политолог.

Напомним, Politeka сообщала со слов Снегирева, что за 7 лет войны мировое сообщество должно было сделать определенные выводы о роли РФ.

Также ранее Снегирев рассказал, о разногласиях в заявлениях украинской делегации в трехстороннем процессе переговоров.