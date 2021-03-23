У програмі «Политика наизнанку» військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів про розбіжності у заявах української делегації у тристоронньому процесі перемовин.

«Йдеться про заяви української делегації, якими слушно і вчасно користується російська сторона. Росія чітко скористалася розбіжністю в оцінках запропонованого плану і заявила про те, що не знає, не чула і взагалі не буде його обговорювати», - зазначив Снєгирьов.

Снєгирьов нагадав, що 9 березня голова Офісу президенту Андрій Єрмак заявив, що наразі існує план щодо урегулювання ситуації на сході України, запропонований Францією та Німеччиною. Слід зазначити, що українська сторона допустила розбіжності, якими скористалася Росія і тим самим створила інформаційну «пастку» для України.

«Звертаюсь до Офісу президента України: до тих пір, поки не буде інформаційної гігієни всередині української делегації, у роботі тристоронньої контактної групи ми і далі будемо «пасти задніх». І цими розбіжностями будуть вдало користуватися російські дипломати і російські спецслужби, виставляючи у невигідному для нас світлі будь-які наші мирні пропозиції щодо врегулювання ситуації на Донбасі», - підкреслив Снєгирьов.

Нагадаємо Politeka публікувала заяву Снєгирьова, що Британія почала свою гру в Україні.

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