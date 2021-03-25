Почему ситуация с АР Крым - это аннексия, а не оккупация, объяснил в программе Дмитрия Снегирева «Политика наизнанку» политический эксперт Александр Мусиенко, а также прокомментировал уровень угрозы на полуострове.

«Прикрыть и просто сказать, что это всего-навсего оккупация, нельзя, поэтому давайте называть вещи своими именами», - утверждает гость программы. Мусиенко также акцентирует внимание на том, что аннексия АР Крым со стороны России - это впервые после Второй мировой войны в новейшей истории Европы. Тогда в последний раз здесь происходил беспрецедентный захват немцами чужих территорий. Поэтому эксперт возмущается, когда звучат аргументы в защиту названия «оккупация», мол, это не столь значимое событие.

Что ни говори, но, как отмечает Мусиенко, международное право в этой ситуации стоит на стороне Украины. Попутно политолог советует каждому ознакомиться с книгой Задорожного, эксперта в области международных отношений и права, - «Аннексия Крыма - международное преступление». «Это исковое заявление Украины в РФ фактически как раз по материалам аннексии», - вспоминает он всплеск обсуждения вокруг этого издания несколько лет назад.

Саму ситуацию на полуострове он оценивает как угрожающую. Чтобы не быть голословным, он напоминает о многочисленных сообщениях об авиации с ядерными боезарядами и самолетами ТУ. С другой стороны, информация не одинаковая в разных источниках: это уже есть или только планируется? Тем не менее, наличие авиации буде свидетельствовать прежде всего о риске ядерных боезарядов.

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