Действия Российской Федерации в акватории Черного и Азовского морей по поводу блокады украинских портов в военном и экономическом планах и реакцию на это руководства Украины обсудили в программе «Политика наизнанку» сопредседатель ГИ «Правое дело» Дмитрий Снегирев и политический эксперт Александр Мусиенко.

Эксперт выражает свои надежды по поводу того, что никаких маневров на побережье Черного моря Российской Федерации провернуть больше не удастся. Присутствие кораблей НАТО, в частности британского и американского судов, сдерживает агрессию российского флота. «Поэтому я думаю, что здесь уже у нас есть понимание, что мы обеспечиваем безопасность», - утверждает Мусиенко.

С Азовским морем ситуация совсем другая. Политолог напоминает, что соответствующие меры не были приняты даже после того, как работники ФСБ пленили украинских моряков. ОБСЕ же со своей стороны вместе с Германией и Францией вела разговор по поводу становления своих представителей для анализа и мониторинга состояния дел в Керченском проливе.

«У меня вопрос: на какой стадии, где эти представители, где ОБСЕ? Где Франция, где Германия?», - возмущается Мусиенко. Он делает вывод, что ранее названные европейские государства своего слова не сдержали, а сама Украина взамен тоже не приняла соответствующие меры. Тем не менее, эта тема замалчивается. По его мнению, миссия ОБСЕ могла бы связать России руки в свое время, а тогда их действия не были бы столь агрессивными даже к тем пленным морякам.

В итоге Мусиенко отмечает, что нужно разобраться, на каком этапе сейчас решение этой проблемы, и нужно Украине проявить свою инициативу и активность наконец. В частности, в плане безопасности важна военная база на Азовском море, строительство которой наконец подошло к концу.

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