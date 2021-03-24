У програмі «Що далі?» для каналу «Знай24» футуролог Олексій Толкачов заявив, що у 2014 році в України був більш боєздатний настрій.

«Настрій у суспільстві в 2014 році був більш боєздатний. Мій товариш з Генштабу в Москві, коли Росія тільки вторглася до Криму, говорив, що українці могли дійти до Москви. У нас був настільки боєздатний дух – там боялися. Росіяни однією рукою лізли, а іншою боялися», - зазначив Толкачов.

За словами експерта, в 2014 році були черги в українські військкомати, адже росіяни зачепили гідність українців. Після Революції гідності – наша гідність була зачеплена. Українці були готові відстоювати свою територію.

«Для росіян, незважаючи на всю інформаційну підготовку, було якось не по собі: воювати на чужій території і типу як з «братами», це ж типу «хохли». Чорт зна що творилось. Час минув, і росіяни звикли до того, що «Крим наш» і те, що треба «відвойовувати Донбас». А ми звикли до того, що у нас не війна, а антитерористична операція. Я підкреслюю і наполягаю, щоб ми не вживали термін «сепари», адже це означає населення, яке вирішило від нас відокремитися. А треба зрозуміти, що там основний кістяк окупаційний: ФСБ, начальники військових округів і російський генералітет», - підкреслив Толкачов.

Футуролог заявив, що Росія веде повноцінну війну з Україною і називати ворожі війська «сепарами» – неправильно.

Нагадаємо, Politeka публікувала заяву Левченка, що ми не можемо претендувати на деокупацію Донбасу і Криму, якщо програємо інформаційно .