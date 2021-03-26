Благосостояние Украины зависит от благосостояния каждой общины. Именно поэтому цель политической партии «ЗА МАЙБУТНЄ» – развитие регионов. Да прокомментировал лидер партии Игорь Палица интенсив для представителей партии, Женского движения «ЗА МАЙБУТНЄ» и депутатов местных советов из разных областей, который состоится в Луцке 26-27 марта.

«Реформа децентрализации открыла широкие возможности для развития регионов через развитие территориальных общин. Некоторые общины уже сделали фундаментальные шаги вперед, а это большой повод брать пример и обмениваться опытом», – убежден Игорь Палица.

Участники встречи посетят Центр реабилитации участников боевых действий, услугами которого могут пользоваться не только военные, но и те, кто нуждается в реабилитации после сложных операций. Также представители партии побывают в областном перинатальном центре, который рассчитан на 3 тыс. родов в год и которому сложно найти аналог в Украине по количеству и многофункциональностью структурных отделений.

"Эффективное сотрудничество представителей на местах и народных депутатов-это 100% успеха. Поэтому мы стремимся к налаживанию этого симбиоза. А примером успешного сотрудничества и взаимодействия для нас является лидер партии «ЗА МАЙБУТНЄ» Игорь Палица, который, будучи председателем Волынского облсовета, смог найти средства и не просто завершить строительство центров, а сделать их лучшими в Украине», – рассказала лидер Женского движения «ЗА МАЙБУТНЄ» Ирина Суслова.

Именно эти проекты будут обсуждать народные депутаты и представители общин со всех уголков Украины, чтобы перенимать опыт, налаживать сотрудничество и внедрять соответствующие инициативы на местах.