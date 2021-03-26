Средняя заработная плата работников государственных угольных шахт в 2020 году выросла всего на 5,2%, в то время как руководство НКРЕКП за год повысила себе зарплату на 85,8%.

Об этом сообщил народный депутат, лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Средняя зарплата шахтеров госшахт в 2020 году составила 12 089 гривен. По сравнению с 2019 годом, она выросла лишь на 5,2%. Это официальные данные Министерства энергетики. Заработная плата рядового члена НКРЕКП в 2020 составила 213 480 грн. По сравнению с 2019 годом зарплата членов НКРЕКП выросла на 85,8%. Это данные официальных деклараций членов комиссии на сайте НАЗК», - сообщил Волынец на своей странице в Facebook.

Он отметил, что эти выплаты членам НКРЭКУ не учитывают регулярные премии, которые составляют около 200 000 грн каждые 3 месяца.

"Почти двукратный рост зарплат руководителей НКРЕКП в условиях искусственно созданного ими кризиса на энергорынке — даже не безобразие. Преступление, за которое Тарасюк и компания должны ответить перед законом», — отметил нардеп.

Он отметил, что парадокс ситуации в том, что уровень зарплат шахтеров и своевременность их выплаты напрямую зависит от работы «независимого регулятора» НКРЕКП.

"Напомню чиновникам, что на следующей неделе долг перед шахтерами вырастет на мартовский зарплатный фонд – на 540 млн грн и достигнет 1,8 млрд грн», - добавил Волынец.

Ранее сообщалось, что действующий состав НКРЭКУ был назначен в октябре 2019 года. За первый год работы комиссии, убытки все государственные энергетические компании получили рекордные убытки, а общие долги на энергорынке достигли 80 млрд грн.

С ноября 2019 года НКРЭКУ возглавляет Валерий Тарасюк. Летом 2020 года разгорелся коррупционный скандал относительно семейного бизнеса Тарасюка, который до середины 2020 года занимался торговлей электрической энергией.