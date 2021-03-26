Логика подсказывает: если человек поручает кому-то свою охрану, то тем самым предоставляет ему огромную информацию о себе, пусть даже помимо собственной воли. В Украине за безопасность высших лиц государства отвечает Управление государственной охраны. Есть ли здесь возможность для злоупотреблений?

Ситуацию в программе Михаила Чаплыги «Скажи-ка, дядя» комментирует народный депутат Украины, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Ковалев.

«Даже спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выявил у себя сотрудника, который следил за ним. Об этом говорилось в открытом источнике, если не ошибаюсь, в «Украинской правде». Следят за членами Кабинета министров, за некоторыми видными политическими деятелями», - говорит Ковалёв.

По его словам, ведётся наблюдение и за общественными деятелями, и за работниками Офиса президента. Политик настаивает, что слежка ведётся за всеми, кто находится в поле досягаемости УГО, то есть за всеми, кого оно охраняет.

«Раз они охраняют первых лиц государства, начиная от президента и заканчивая руководством Нацбанка и судов, то информация снимается отовсюду – и, по логике, куда-то стекается», - уверен Александр Ковалёв.

Ранее, как сообщает Politeka, скандальные «плёнки Ермака» назвали спецоперацией по срыву мирного процесса на Донбассе.

А партия «ОПЗЖ» обвинила Службу безопасности Украины в слежке и обратилась в Государственное бюро расследований.