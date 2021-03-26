Офис президента Владимира Зеленского расплачиваются с олигархом Пинчуком за лояльность его телеканалов и подконтрольных депутатов «Слуги Народа» импортом тока с Белорусской АЭС.
Об этом заявил экономист Борис Кушнирук.
«Компания «Днепросталь-Энерго» олигарха Виктора Пинчука получила доступ к пересечению 30 МВт для закупки электроэнергии с Белорусской АЭС. Похоже, что именно так Зе-команда расплачивается с медиа-магнатом Пинчуком за лояльность его телеканалов и подконтрольных депутатов в Верховной Раде», - написал на своей странице в Facebook Кушнирук.
По его словам, такие преференции компаниям Пинчука являются наглядным примером политической коррупции, которая не только разрушает экономику страны, но и ставит под угрозу геополитические позиции Украины.
»Это типичный пример олигархической модели хозяйствования, когда миллиардные состояния для избранных приобретаются за счет пренебрежения интересами всего общества". - подчеркнул экономист.
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Напомним, 18 марта Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на обращение депутата Бондаря поддержал идею ограничения импорта тока из России и Беларуси и дал соответствующее поручение правительству. Впоследствии Министерство энергетики пообещало прекратить импорт.
Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано более 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.
Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход через Беларусь. Основным импортером тока из Беларуси стала компания «Днепросталь-Энерго» Виктора Пинчука.