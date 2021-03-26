Разговоры об «открытом небе» идут уже давно. Но что именно оно даёт Украине?

Ситуацию в программе «Субъективно с Яникой Мерило» комментирует министр инфраструктуры Украины, эксперт по вопросам внедрения информационных технологий Владислав Криклий.

«Открытое небо – это открытое окно возможностей. Там не нужно спрашивать, в какой комнате и в какую сторону открыто окно. Открытое небо – это следующий важнейший шаг после торгового безвиза. Шаг в наших евроинтеграционных процессах, шаг к членству в ЕС», - полагает он.

Криклий пояснил: на практике это прежде всего означает, что авиаперевозчик открывает новый рейс в любую страну Европы – и этот рейс можно запускать хоть завтра, без всякой бюрократии. Можно отправлять за границу украинских граждан, а в самой Украине принимать иностранцев.

«Я уверен, что открытое небо очень существенно поспособствует развитию туризма и авиации. Это означает и больше компаний, и больше туристов, и меньше барьеров. Есть паспорт – можно лететь», - резюмирует Владислав Криклий.

Ранее, как сообщает Politeka, он указывал на пользу, которую принесёт украинской экономике использование речных перевозок.

Также Криклий прокомментировал протесты моряков против реформы подтверждения квалификации.