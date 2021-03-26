Собственным опытом по консультированию белорусской оппозиции поделился в своей программе «Скажи-ка, дядя» Михаил Чаплыга, политолог, правозащитник и блогер.

«Когда в свое время, когда я еще консультировал белорусскую оппозицию ...», - вспоминает ведущий. Он отмечает, что взаимодействие с его стороны было по всем фронтам: и с КГБ Белоруссии, и с властью, и с иностранцами. Сотрудничество и консультация заключалась в преподавании основ демократии.

В то время, рассказывает Чаплыга, оппозиция в Белоруссии вела борьбу с МВД и КГБ. Но политолог всегда акцентировал на том, что выступать против власти - можно, но против институтов - нет. «Если вы сейчас развалите МВД, доверие к этим институтам будет равно нулю», - объясняет он. А в этом вопросе нужно быть более дальновидным: новая власть ведь тоже будет опираться именно на институты. Итак, сносить все до фундамента не стоит, ведь потом не с кем сотрудничать.

Тем не менее, выше описанные идеи поняли не все, признается Чаплыга. Но, говорит он, в частности КГБ Белоруссии их восприняло.

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