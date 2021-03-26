Политолог-анархист Михаил Чаплыга в программе «Чаплыга. Без вопросов» рассказал о протестах под ОП.
«Может дух президента там присутствовал? Кто был в этой Администрации президента? Да никого! Простите, а к кому вы там взывать собрались или митинговать? Говорят: «полиция не сработала и т.д.». Скажу так: полиция может сработать и может не сработать», - отметил Чаплыга.
«Собственно говоря, никому они угрозы реально не представляли, кроме здания. Но, можно ли судить за несовершенные преступления, а только за намерения? Нельзя. Хотите это сделать? Отлично, идите делайте, а когда вы это сделаете – мы вас и осудим. Если вы собрались бы кого-то убивать – да, по 208-й могли бы тогда пресекать», - сказал Чаплыга.
Также, ведущий добавил, что когда ФОПы ходили под Дворец Украина митинговать, там было 5 рядов оцепления.
Напомним, Politeka публиковала рассказ Чаплыги, что ситуация с рынком земли в Украине напоминает Древний Рим.
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Ранее Politeka распространяла заявление Чаплыги, что Украину можно представить в виде огромного завода, который когда-то хорошо работал – а потом все его цеха взяли и растащили.