Политолог-анархист Михаил Чаплыга в программе « Чапл ыга. Без вопросов» рассказал о протестах под ОП.

«Может дух президента там присутствовал? Кто был в этой Администрации президента? Да никого! Простите, а к кому вы там взывать собрались или митинговать? Говорят: «полиция не сработала и т.д.». Скажу так: полиция может сработать и может не сработать», - отметил Чаплыга.

«Собственно говоря, никому они угрозы реально не представляли, кроме здания. Но, можно ли судить за несовершенные преступления, а только за намерения? Нельзя. Хотите это сделать? Отлично, идите делайте, а когда вы это сделаете – мы вас и осудим. Если вы собрались бы кого-то убивать – да, по 208-й могли бы тогда пресекать», - сказал Чаплыга.

Также, ведущий добавил, что когда ФОПы ходили под Дворец Украина митинговать, там было 5 рядов оцепления.

Напомним, Politeka публиковала рассказ Чаплыги, что ситуация с рынком земли в Украине напоминает Древний Рим.