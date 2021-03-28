Недавно общественность удивила и взволновала информация о защите диссертации в области государственного управления сторонника Русского мира и депутата из партии Медведчука Ильи КИВЫ на тему взаимоотношений гражданского общества и правоохранительных органов на примере Европейского Союза

Об этом пишет znaj.ua.

Но, на самом деле, история с «ученым Кивой» не исключение, а норма нашей политической жизни!

Советую заглянуть в биографии Януковича, Табачника, Кивалова и К. - и увидеть, что по количеству наград и званий они конкуренты Брежнева. Более того, в деле получения наград и званий всегда объединялась как власть так и оппозиция. Так, Порошенко защищал диссертацию в Академии Кивалова, а Кучма во время Оранжевой революции награждал Червоненко…

«Новая политика» команды Зеленского против «кумовской и преступной» предыдущей власти на практике стала достойным продолжением тщеславия предшественников. Ярким свидетельством этого является каркаломная научная карьера идеолога команды Зеленского Руслана Стефанчука. За время короткого пребывания на посту советника первого вице-премьер-министра Кубива от получил от Порошенко звание «Заслуженный деятель науки и техники», а его брат Николай Стефанчук - «Заслуженный юрист Украины» тоже согласно Указа Порошенко. В статуса депутатов принимать Стефанчуки и их жены за год сделали еще и каркаломну научную карьеру. Руслан Стефанчук уже академик Академии правовых наук на уровне с академиками Медведчуком, Табачником, Литвином и Киваловым, а Николай Стефанчук - доктор юридических наук. Попутно интересно, что как-то случайно и существенно вырос бюджет этой Академии?!

Я уже молчу о реальных предателях Украины или преданных фанатах Путина и Русского мира среди "героев" Украины: Дейч, Тулуб, Богуслаев, Бойко…

Поэтому, чтобы остановить ярмарку тщеславия через раздачу политической и научной бижутерии необходимо радикальное изменение системы государственных наград и присуждение званий, особенно в интересах должностных лиц и политиков!!!

П. С. напомню, что я по принципиальным соображениям не получил ни одной награды ни от одного из президентов Украины!

П. С. П. С. А в случае Кивы предлагаю провести онлайн-трансляцию защиты его диссертации, чтобы понять - кто написал это важное и проевропейское научное исследование!