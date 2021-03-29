Что происходило в Харькове в первом десятилетии этого века, как он в то время управлялся и развивался?

Об этом в программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина» рассказывает мэр города в 2006-2010 годах Михаил Добкин.

«Роль личности в истории никто не отменял. А Украина все годы своей независимости шла по наклонной. Я не буду обвинять кого-то – просто скажу, что в Украине не нашлось своего «отца нации», который бы смог либо остановить процесс падения, либо дать новый ориентир. Коррупция, да и вообще всё плохое, что есть в нашем обществе – это ведь не дано нам при рождении, это всё привнесено. В Украине 1991 года не было столько гадостей, как сейчас – мы это приобрели по пути», - считает гость программы.

Ранее, как сообщает Politeka, Михаил Добкин рассказал о предстоящих перевыборах мэра Харькова, в которых он и сам намерен принять участие .