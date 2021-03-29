Счетная палата проверит эффективность использования бюджетных средств тарифной комиссией НКРЭКП, в частности по выплате бонусов, премий и надбавок ее руководству.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

"Направил обращение на Счетную палату и искренне надеюсь, что Счетная палата проверит эффективность расхода бюджетных средств на непонятные бонусы руководству НКРЭКУ, надбавки, премии и дополнительные оплачиваемые отпуска. Возможно тогда мы получим ответ, как так случилось, что в короновирусный кризис, когда доходы большинства населения сократились, зарплата нелегитимных членов НКРЭКП выросла в 2 раза», - отметил нардеп на своей странице в Facebook.

Кроме того, Счетная палата должна проанализировать последствия конкретных решений НКРЕКП, которые, по словам нардепа, принимались с многочисленными нарушениями и привели к убыткам государственных компаний и необоснованных расходов бюджетных средств.

«Предлагаю начать с определения убытков от созданных регулятором схем «торговли воздухом». Дать оценку ноу-хау под названием «руководство НКРЕКП», которую регулятор придумал, чтобы повлиять на порядок использования кредитных средств государственным предприятием «Гарантированный покупатель». Конкретные примеры наиболее вопиющих злоупотреблений я предоставил Счетной палате", - добавил нардеп.

Он подчеркнул, что ждет от Счетной палаты конкретной оценки убытков, которые государственному бюджету нанесла деятельность нынешнего состава НКРЭКУ.

«Я лично считаю членов и членов этого органа непрофессиональными имитаторами и коррупционерами», - заявил Кучеренко.

Предоставляем, по данным деклараций членов НКРЭКУ, средняя заработная плата за 2020 год выросла в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц. Эта сумма не включает ежеквартальные премии в размере 50%, которые принимаются отдельным решением НКРЭКУ.

Последний раз такое решение было принято 16 декабря 2020 года о премировании членов НКРЭКП в размере 50% должностного оклада за личный вклад в работу комиссии».