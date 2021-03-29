Государственную программу кредитования приобретения сельскохозяйственных земель аграриями после открытия рынка земли можно запустить через государственную компанию «Украгролизинг». Такое предложение озвучил в эксклюзивном комментарии AgroPolit.com заместитель председателя "Центра развития земельных правоотношений в Украине" Анатолий Шумский.

Сейчас эта компания помогает в приобретении аграриями сельскохозяйственной техники и оборудования по механизму лизинга. Заместитель председателя «Центра развития земельных правоотношений в Украине» Анатолий Шумский объяснил, как можно через «Украгролизинг» запустить земельную ипотеку.

«Через «Украгролизинг» можно запустить государственную программу кредитования приобретения земельной ипотеки для аграриев. Удастся ли это в этом году? Вопрос, ведь бюджет на 2021 год уже принят, средства распределены. Происходит возобновление работы Минагрополитики-система лишь перестраивается на новый лад. Надеяться на внеочередное перераспределение бюджета в этом году не стоит. Поэтому лучше запланировать механизм земельной ипотеки через «Украгролизинг» на 2022 год. И параллельно принять другие нужные компоненты для безопасного запуска земельной реформы: антимонопольное законодательство, механизм консолидации земельных участков в единые массивы путем выкупа / обмена паев у единоличников во избежание "шахматок» и – социальных потребностей", - объясняет он.



Анатоле Шумский считает, что правительству в целом следует «не надо изобретать очередное колесо перед запуском рынка земли, а следует воспользоваться проверенным во всем мире механизмом – финансировать через «Украгролизинг».



Напомним, что в проекте бюджета на 2021 год не заложено средств на кредитование аграриев под приобретение с/х земли. По оценкам Мэрт, на этот год для удовлетворения финансовых потребностей украинцев для приобретения земли нужно около 500 млн грн.



Запуск рынка земли, согласно принятому закону, – с июля 2021 года. Право приобретения земли сразу после открытия рынка получают украинцы, а через два года – с 2024 года – юридические лица. Коммунальные и государственные земли не разрешается продавать.

Государственные земли передадут в распоряжение общин и они смогут лишь сдавать их в аренду, но не продавать. Аналогично будет с теми землями, которые останутся у государства. Предельные размеры владения землей для физических лиц - до 100 га, для юридических лиц (с 2024 года) – 10 тыс. га.