Есть ли у Украины шанс – пусть не сегодня, но в обозримом будущем – стать полноправным членом НАТО?

На этот вопрос в программе «Субъективно с Яникой Мерило» отвечает эстонский политический деятель и журналист, член Партии реформ, заместитель председателя комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон.

«Я уверен, что Украина на пути к членству в НАТО, но это долгий путь. Многое зависит от того, как будет действовать сама Украина. Речь идёт в первую очередь о преобразованиях самого общества, о демократических реформах. Конечно, и отношения с Россией очень важны, но важнее всего другое: НАТО – не только военный союз, а в первую очередь союз демократических государств», - подчёркивает Михкельсон.

По его словам, многие критикуют Украину за то, что реформы здесь идут слишком медленно. Такие реформы перевели бы украинскую демократию на качественно новый уровень.

«Но я впервые был в Украине как журналист в 1993 году, и с тех пор внимательно наблюдаю за развитием страны. Я думаю, то, что произошло в Украине за эти годы – это движение в правильном направлении, пусть и очень сложное. Этого желает большинство жителей Украины. Та революция, которая произошла в 2014 году, я полагаю, окончательно повернула страну на путь демократизации», - отмечает эстонский парламентарий.

Ранее, как сообщает Politeka, Яника Мерило рассказала о становлении в Эстонии электронного государства и об атаках на него .