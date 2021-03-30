Необходим взвешенный подход при подготовке законопроекта об уменьшении промышленных выбросов (4167), а не слепое копирование действующих на западе норм. Это касается и справочника наилучших доступных технологий, который вводится в действие этим законопроектом. Об этом заявил заместитель директора по научной работе Украинского Государственного научно-исследовательского углехимического института (УХИН) Александр Борисенко.

По его мнению, в Украине нереально применить нормы европейского справочника наилучших доступных технологий – нам нужно разработать свой, который будет учитывать национальные особенности нашей страны.

«В каждой стране в Европе есть свои национальные отклонения, скажем так. Во многих странах есть к этому сборнику национальные отклонения... Как называется сборник? Наилучшие доступные технологии. Вот нам надо создать те технологии, которые возможны в Украине. А после этого уже рассматривать нормативы, которые можно достичь при внедрении данных технологий», - сказал Борисенко.

При этом, по его словам, ключевым является доступность технологий, которые могут быть внедрены в нашей стране.

"Главное слово-наилучшие и доступные. Мы не можем изобретать самолет сейчас, который в Европе есть, но до которого нам еще далеко», - подчеркнул Борисенко.

По его мнению, власти не следует спешить с утверждением новых норм промышленных выбросов. Сначала необходимо глубоко проработать этот вопрос с экспертами, специалистами и участниками рынка, и подготовить взвешенный документ с учету украинских реалий. В противном случае Украина может потерять целые отрасли промышленности.

Ранее народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что предложенные Минэкологии экологические нормативы не соответствуют европейским и создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников, а не для защиты окружающей среды. По его словам, у бизнес-сообщества есть много замечаний к законопроекту Минэкологии «О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения» (№ 4167), которые должны быть учтены при его доработке.

В то же время генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт отметил, что при разработке новых экологических норм Минэкологии следует искать приемлемые решения для промышленности, иначе это может привести к уничтожению коксохимической отрасли Украины, а за ней – и смежных отраслей.