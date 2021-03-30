Решение по недрам Совета национальной безопасности и обороны задело глубокие интересы украинцев. При этом, Соединенные Штаты Америки не поддержат его, поскольку строят в Украине демократию

Об этом сказал юрист-международник Геннадий Друзенко в программе “Романенко Беседы” с Юрием Романенко.

"Решение по недрам задело очень глубокие интересы украинских людей, которые имеют силы, средства, ресурсы", - сказал Геннадий Друзенко.

По его словам, такое решение Совета национальной безопасности и обороны является первым основанием того, что власть превращается в такую, которая была во времена президента Леонида Кучмы после кольчужного скандала.

"Ибо Запад, Европа 100%, но даже Америка со своей вот такой Realpolitik - она ​​не проглотит этот беспредел. Иначе зачем им такие беспредельщики, у них таких хватает по миру и без Украины. Они тут демократию строят", - добавил Друзенко.

Он отметил, что решение об оспаривании государственных институтов является хайпом, но при этом неизвестно что будет завтра.

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