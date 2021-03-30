Война на Донбассе является хорошей возможностью для Украины переориентироваться на новые рынки и провести другие реформы

Об этом сказал эстонский политический деятель Марко Михкельсон в программе “Субъективно с Яникой Мерило”.

“В Эстонии с самого начала, уже в конце 80-тых, было ясно, куда мы хотим идти. Не было еще может быть ясно то, какие именно точно шаги надо было делать, но у всех была одинаковая цель. Цель - выйти из этой тюрьмы народов, каким был Советский Союз или Российская Империя, и стать реально свободной страной. И быть сообща с теми странами, которые разделяют наши идеи свободы, демократии. И то, что мы выбрали цель стать членом Европейского Союза и НАТО в начала 90-тых годов, это не было целью, как таковой, но это помогло нам и реформировать свою страну быстрыми темпами”, - сказал Марко Михкельсон.

Он отметил, что они использовали для реформ кризис 1997-1998 годов. Тогда экономика Эстонии была связана с Россией, но из-за кризиса они нашли новые рынки, в том числе и в Европейском Союзе.

“Я думаю то, что происходит сейчас в Украине - уже 7 год идет война, и российская агрессия - я думаю, что это хорошая возможность и для Украины переориентироваться на новые рынки”, - добавил Михкельсон.

По его словам, Эстонии немного больше повезло в последние 100 лет, поскольку это маленькая страна и после Первой мировой войны она могла строить независимость.

“И я думаю, что это строительство, которое идет сейчас в Украине последние 30 лет - как я уже сказал, это большой успех. И то, что произошло 24 августа 1991 года - иногда, может быть, мы не думаем о том, сколь важен был этот шаг. Когда Украина заявила о независимости”, - сказал политический деятель.

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