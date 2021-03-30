Национальное антикоррупционное бюро обязано исполнять решения Высшего антикоррупционного суда о законности и обоснованности действий прокуроров, закрывших дело «Роттердам+».

Об этом сообщил бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун.

«Если есть законное решение никем не отмененное, господа, оно же пишется именем Украины. Т.е. это судья вынес решение от имени Украины. Вы обязаны его исполнять», - сообщил Пискун в эфире телеканала «Украина24».

В то же время, по словам экс-генпрокурора, заинтересованные стороны пытаются поставить под сомнение решения судей ВАКС, засыпая суд идентичными по содержанию исками.

«У кого может личное может что-то есть? Так надо личное оставлять дома. У кого-то может другой интерес, может и коммерческий. Так может быть уже пора кому-то вникнуть в эту ситуацию и выяснить, а кто ж так в этом заинтересованный», - добавил экс-генпрокурор.

Напомним, 17 марта ВАКС в третий раз подтвердил законность и объективность действий старшего прокурора группы прокуроров САП, который дважды закрыл дело «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления.

Расследование дела «Роттердам+» продолжалось с марта 2017 по август 2020. 27 августа 2020 прокуратура закрыла дело за отсутствием состава преступления. В ходе следствия не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.

Это решение было признано законным и обоснованным Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом, решение которого вступило в силу 17 ноября 2020.