Украинское бюро лингвистических экспертиз (входит в структуру Национальной академии наук) признало материал программы "Схемы" (Радио Свобода) "Слуга семейного бизнеса" про народного депутата Андрея Холодова "оценочными суждениями".

Об этом Холодов сообщил в своем Telegram-канале.

Нардеп напомнил, что в 2019 году парламент принял законопроект №1049. Одно из его положений, по его словам, разрушало табачную монополию транснациональных компаний.

"Я публично поддержал законопроект. И последствия не заставили себя долго ждать. Как и ряд коллег, я стал мишенью информационных атак, организованных, по моему мнению, табачным картелем", - написал Холодов.

Осенью того же года вышел сюжет, где, по его словам, журналисты допустили ряд беспочвенных утверждений и обвинений, выдав свои предположения о бизнесе семьи нардепа за факты.

"К примеру, авторы сюжета недвусмысленно утверждали, что компания моей жены якобы занимается продажей сигарет. Хотя она не только не занималась торговлей табаком, но даже формально не имела права на это. Я обратился в суд, требуя опровержения недостоверной информации", - написал Холодов.

Нардеп утверждает, что его адвокаты уже были готовы к рассмотрению дела по сути, собрали юридические документы и выписки из реестров для суда.

"Для суда требовалась экспертиза текста сюжета. Я запросил ее в Киевском национальном институте судебных экспертиз (КНИСЭ) и Украинском бюро лингвистических экспертиз (входит в структуру Национальной академии наук). Я очень долго ждал экспертизу КНИСЭ, но результатов нет до сих пор. КНИСЭ перегружен и в обозримом будущем экспертизу они провести не смогут. А Украинское бюро лингвистических экспертиз ответило мне, что в сюжете "Схем" информация против меня изложена в форме "оценочных суждений". Это значит, что авторы не могут нести ответственности за ее недостоверность, а судебное разбирательство не имеет никакого смысла и никаких перспектив", - добавил он.

Напомним, в ноябре 2019 года "Схемы" опубликовали материал о том, что Холодов имеет отношение к розничной торговле сигаретами через компанию "Киев Маркет Солюшн".

Холодов опроверг эту информацию и заявил, что ни он, ни члены его семьи не связаны с этой компанией, и подал иск в суд с требованием опровержения.