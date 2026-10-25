Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 26 жовтня по 1 листопада обіцяє поступове похолодання та опади наприкінці періоду. Максимум повітря вдень складе +14°, а у вихідні синоптики прогнозують дощі.

Синоптики раніше вже попереджали про дощі в регіоні наприкінці жовтня, і новий тиждень, з 26 жовтня по 1 листопада, підтверджує цю тенденцію: після кількох сухих днів погода у Дніпропетровській області зміниться опадами у вихідні.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня коливатимуться від +10° до +14°.

У понеділок, 26 жовтня, повітря прогріється до +14°, вночі похолодає до +8°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не очікується.

У вівторок, 27 жовтня, температура вдень утримається на позначці +14°, вночі термометри покажуть +8°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У середу, 28 жовтня, вдень також буде +14°, а вночі трохи тепліше — +9°. Хмарність з проясненнями збережеться, опадів не передбачається.

У четвер, 29 жовтня, стовпчики термометрів опустяться до +13° вдень, вночі — до +9°. Небо залишиться хмарним з проясненнями, дощу не буде.

У п'ятницю, 30 жовтня, вдень очікується +12°, вночі — +9°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У суботу, 31 жовтня, вдень похолодає до +10° — це буде найпрохолодніший день тижня. Вночі температура утримається на позначці +10°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У неділю, 1 листопада, повітря вдень прогріється до +11°, вночі похолодає до +9°. Хмарно з проясненнями, також можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане понеділок, 26 жовтня, з температурою +14°, а найпрохолоднішим — субота, 31 жовтня, коли повітря прогріється лише до +10°. Перепад температур за тиждень складе 4°. Опади синоптики прогнозують у суботу, 31 жовтня, та неділю, 1 листопада.

У дні з можливими опадами варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу. А оскільки вечорами й ночами стає прохолодніше, одягатися краще тепліше — це особливо актуально для людей похилого віку.

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