Юрист-международник Геннадий Друзенко в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал, какие последствия может иметь увольнение главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Он отметил, что теперь должность главы КСУ займет человек, близкий к действующей власти.

«Я понимаю, если бы вот вместо Тупицкого поставили какую-то звезду, за которую перед миром не стыдно, мужчину, который изменил бы образ Конституционного суда. Но что мы видим? У них до сих пор одна квота не закрыта уже более года вместо судьи Шевчука, вторую они недавно закрыли...», - сказал юрист.

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