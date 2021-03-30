Работает ли законодательство в Украине? На этот вопрос ответил в программе Геннадия Друзенко «Конституционная Кухня» подполковник запаса СБУ Андрей Дубовик, отметив, что соблюдение в государстве законов хоть на 30% уже было бы положительным результатом.
Гость программы убежден, что украинское законодательство не работает. Мол, даже 30% его соблюдения уже было бы победой. «Но есть законы, а есть всякая там политическая целесообразность», - рассказывает он.
Дубовик ставит вопрос о критериях, по которым в государстве определенные люди получают свои должности. Так, назначают не за профессионализм или хотя бы патриотическую настроенность, а по совсем другим соображениям. «Он мой, он свой, он лоялен», - объясняет военный.
По его мнению, партийность стала главным критерием, а еще деньги, за которые должность можно просто купить.
Следовательно, возникает проблема голода в некоррумпированных кадрах, ведь тех, кто имеет опыт и работает честно, гораздо меньше, чем обычных коррупционеров.
С пальца Ани Лорак исчезло кольцо от любовника, чем обернулось примирение с экс-мужем: "Отправная точка..."
Пугачева со сцены сообщила , что случилось с ее подругой Лаймой Вайкуле: "Алла, у меня горе"
Льготы по-новому, украинцев предупредили о новшестве с транспортом: «Чтобы уравнять права…»
Путешествия сказались на жизни Комарова из "Мир наизнанку", ведущий просит о помощи: "О Боже, это реально..."
Синоптик дал прогноз погоды на Пасху 2021, украинцев ждет неприятный сюрприз: "май будет..."
Напоминаем, Бутусов объяснил, почему кадровый голод в украинской армии - миф.
Ранее Politeka сообщала о том, что презумпция невиновности просто испарилась в Украине.