Работает ли законодательство в Украине? На этот вопрос ответил в программе Геннадия Друзенко «Конституционная Кухня» подполковник запаса СБУ Андрей Дубовик, отметив, что соблюдение в государстве законов хоть на 30% уже было бы положительным результатом.

Гость программы убежден, что украинское законодательство не работает. Мол, даже 30% его соблюдения уже было бы победой. «Но есть законы, а есть всякая там политическая целесообразность», - рассказывает он.

Дубовик ставит вопрос о критериях, по которым в государстве определенные люди получают свои должности. Так, назначают не за профессионализм или хотя бы патриотическую настроенность, а по совсем другим соображениям. «Он мой, он свой, он лоялен», - объясняет военный.

По его мнению, партийность стала главным критерием, а еще деньги, за которые должность можно просто купить.

Следовательно, возникает проблема голода в некоррумпированных кадрах, ведь тех, кто имеет опыт и работает честно, гораздо меньше, чем обычных коррупционеров.

Напоминаем, Бутусов объяснил, почему кадровый голод в украинской армии - миф .