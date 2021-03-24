Теми кадрової політики в українському війську торкнувся у програмі «Романенко. Бесіди» Юрій Бутусов, журналіст, головний редактор сайту «Цензор.НЕТ» та оглядач «Дзеркала тижня». Він розповів, чи кадровий голод в ЗСУ – правда

«На жаль, це проблема для кожної нашої влади: розмовами про кадровий голод вона прикриває власну нездатність знайти потрібних людей і поставити їм потрібні завдання», - пояснює ситуацію Бутусов. Отже, як таких проблем із кадрами в українському війську немає, радше є міф про кадровий голод, який поширюють ті, хто не може чітко визначити, а що, власне, потрібно зробити.

Журналіст називає війну на Донбасі в цьому плані певною академією. Мовляв, за ці довгі 7 років кожен показав, що може зробити, а що – не може.

Бутусов пояснює, як взаємодіє військова сфера з політичною у державній структурі. Так, армія існує для того, аби виконувати вимоги та сягати цілі, але не для того, щоб ставити їх. Формулюванням завдання займаються політики, відповідно, вони підбираються кадри і для їхнього виконання.

Тому важливо розуміти, чого ми прагнемо, зазначає журналіст. «Якщо потрібно підбирати військових для того, щоб на фронті було перемир'я, - так, для цього кадрів немає», - робить він висновок.

Нагадуємо, Бутусов та Романенко обговорили війну з Росією та питання армії.

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