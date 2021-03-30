В своем блоге политолог Руслан Бортник рассказал о новой военной доктрине, которая касается территориальной обороны Украины и вступления в НАТО, а также заявил, что отныне на официальном уровне главным врагом Украины в военном плане является Российская Федерация.

Эксперт считает, что новая доктрина имеет много интересных положений, но чуть ли не самое главное из них это: «Россия объявляется главным военным противником Украины». Украина же со своей стороны будет заниматься улучшением территориальной обороны для успешной борьбы с агрессором. В то же время акцент падает на структуры местной самообороны.

С другой стороны, эта стратегия исключает технологический и военный паритет с Россией. Бортник в принципе оценивает это положительно, но отмечает, что ранее такой паритет пытались получить.

Главной задачей украинской власти и командования армии в частности, считает политолог, является обеспечение надлежащей территориальной обороны. «Обеспечить возможность постановки "под ружье" всего доступного населения с целью сдержать возможную российскую агрессию», - говорит Бортник. В то же время он выражает надежды на помощь со стороны НАТО, кроме того, вступление в НАТО - это тоже одна из первоочередных задач.

Попутно Бортник вспоминает военную стратегию Польши во время Второй мировой войны: продержаться как можно дольше до прихода помощи из Британии и Франции. Политолог проводит определенные аналогии между современной стратегией Украины и тогдашней Польши, тем не менее, план последней в свое время провалился. «Украина не может тратить достаточно денег для развитие новых технологических видов вооружений», - отмечает он. Так, стратегия предусматривает использование только того, что уже есть - существующие виды оружия и мобилизация украинцев.

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