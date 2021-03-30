В своем блоге политолог Руслан Бортник рассказал о новой военной доктрине, которая касается территориальной обороны Украины и вступления в НАТО, а также заявил, что отныне на официальном уровне главным врагом Украины в военном плане является Российская Федерация.
Эксперт считает, что новая доктрина имеет много интересных положений, но чуть ли не самое главное из них это: «Россия объявляется главным военным противником Украины». Украина же со своей стороны будет заниматься улучшением территориальной обороны для успешной борьбы с агрессором. В то же время акцент падает на структуры местной самообороны.
С другой стороны, эта стратегия исключает технологический и военный паритет с Россией. Бортник в принципе оценивает это положительно, но отмечает, что ранее такой паритет пытались получить.
Главной задачей украинской власти и командования армии в частности, считает политолог, является обеспечение надлежащей территориальной обороны. «Обеспечить возможность постановки "под ружье" всего доступного населения с целью сдержать возможную российскую агрессию», - говорит Бортник. В то же время он выражает надежды на помощь со стороны НАТО, кроме того, вступление в НАТО - это тоже одна из первоочередных задач.
Попутно Бортник вспоминает военную стратегию Польши во время Второй мировой войны: продержаться как можно дольше до прихода помощи из Британии и Франции. Политолог проводит определенные аналогии между современной стратегией Украины и тогдашней Польши, тем не менее, план последней в свое время провалился. «Украина не может тратить достаточно денег для развитие новых технологических видов вооружений», - отмечает он. Так, стратегия предусматривает использование только того, что уже есть - существующие виды оружия и мобилизация украинцев.
С пальца Ани Лорак исчезло кольцо от любовника, чем обернулось примирение с экс-мужем: "Отправная точка..."
Пугачева со сцены сообщила , что случилось с ее подругой Лаймой Вайкуле: "Алла, у меня горе"
Муж Сумской Борисюк вылетел из «Голоса країни» после просьбы Винника: «Мне сложно…»
История 8-летней блогерши и ее 13-летнего "возлюбленного" получила жесткий финал: "Помогать надо было раньше..."
Украинца до последнего отказывались спасать: "Кашлял кровью и задыхался", новые детали трагедии в Египте
Напоминаем, Михкельсон рассказал, есть ли в Украины шанс войти в НАТО.
Ранее Politeka сообщала о том, что в Украине сейчас некоррумпированный кадровый голод.