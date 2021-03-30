Николай Томенко, глава политической партии «Родная страна», объяснил в своем блоге «Tomenko online», какими обходными путями чиновникам удается получать сегодня в Украине ученые степени.

«Сколько у нас кандидатов докторов-наук, кто может стать и почему народные депутаты рвутся стать учеными», - рассказывает политик о самой оживленной дискуссии на этой неделе. Вообще это обсуждение началось с того, что Илья Кива совсем скоро получит звание кандидата наук в сфере государственного управления. Об этом стало известно из информационного бюллетеня МОН.

Томенко сообщает тему диссертационной работы Кивы: «Как гражданское общество влияет на решение правоохранительных органов». «Ну конечно, может он и не читал ее», - добавляет ведущий. Но интересно другое, в своей научной работе Кива ориентировался на опыт Европейского союза, что опять же не вяжется с самой личностью политика и его взглядами. Как известно, Илья Кива стоит на пророссийских позициях и в целом поддерживает русский мир, о Европе же высказывается негативно.

По мнению Томенко, Украине стоит пересмотреть свою систему подготовки научных исследований. Так, если бы защита диссертации Кивы происходила на онлайн-трансляции, то все сомнения и вопросы бы отпали. «Тогда станет совершенно ясно, насколько он изучил опыт европейских стран», - считает эксперт. То есть существует необходимость создания механизма проверки, который бы показал, достоин ли чиновник научного звания.

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