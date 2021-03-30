Несмотря на сопротивление со стороны Верховного Суда, правление США в 1930-х годах нашло выход из своего кризисного положения.

Юрист-международник Геннадий Друзенко рассказал в программе «Романенко. Беседы», как им это удалось.

«Мы всегда думаем, что у нас это впервые, мы уникальны, бедные или героические, иногда сразу», - говорит гость программы об Украине. Тем не менее, он напоминает, что с нашими нынешними проблемами уже в 1930-х годах успешно справились США. Тогдашний кризис был действительно разрушительным: это закрытые банки, это расстрелы людей, которых на протесты вывел голод, это тотальная безработица. Друзенко обращает внимание, что украинский нынешний кризис с безработицей и близко не стоит к тому коллапсу, который был в США.

Франклин Рузвельт, 32-й президент США, взял новый политический курс, который должен улучшить ситуацию в стране. Ему даже удалось восстановить работу банков, то есть начать какое-то возрождение. Но на пути ему стал Верховный суд, который своими решениями поотменял все, что формировало базу нового курса президента.

Друзенко объясняет, что не в стиле американцев просто так отменять решения предшественников, а потому руководство страны рассуждало, что делать с Верховным судом, который тормозил всю работу. «Ему советуют - добавь судей, получи свое большинство и разблокируешь процесс», - рассказывает эксперт и объясняет, что тогда в Конституции США никак не фиксировалось, какимдолжно быть количество судей. Согласно новому законопроекту, каждый судья пожилого возраста получал молодого помощника, а это уже дало бы большинство голосов Рузвельту.

Тем не менее, судьи сразу изменили свое решение относительно нового курса Рузвельта. Так, президент не принимал меры против Верховного суда, а тот взамен получил еще больше влияния в США. «И это различие между рефлективным мышлением Банковой - "О, он нас не слушается. Он плохой парень, сейчас мы его вжучим"- и системным мышлением американской демократии», - заключает Друзенко.

Напоминаем, Макаренко заявил, что опыт грузинских таможенников Украине не пригодится.

Ранее Politeka сообщала о том, что Михкельсон рассказал, работают ли санкции против РФ.