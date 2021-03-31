Об этом говорится в программе "Беседы с отцом", где с Героем Украины Юрием Рыбчинским общается его сын, политик, поэт и журналист Евгений Рыбчинский. На этот раз темой стала Вторая мировая война: ее причины, реалии, последствия.

Далее прямая речь.

Юрий Рыбчинский: Для Сталина было главное (поскольку он сам не может уничтожить капитализм в Европе), чтобы была какая-то сила, которая начала бы его уничтожать. Когда эти две силы капиталистического мира встретятся, развяжут войну и ослабят друг друга – тога он придет и наведет порядок.

Евгений Рыбчинский: Здесь надо обязательно сказать, что Советский Союз с Германией, особенно в середине 20-х годов, связывало то, что по Версальскому договору Германия не имела права иметь сильную армию и военную промышленность. И все немецкие летчики и танкисты учились в Советском Союзе.

Юрий Рыбчинский: На самом деле связь (России – Ред.) с Германией началось с Ленина, когда за немецкие деньги начали финансировать подготовку Октябрьской революции. Связь с немцами всегда была более тесная, чем с французами, англичанами и другими.

Первое финансирование будущей немецкой военной машины было из Советского Союза. Чтобы скрыть некоторые вещи, чтобы не было понятно миру, что Германия готовится к войне, все немецкие летчики, танкисты и военные специалисты учились в Советском Союзе. Многие немцы работали на наших военных заводах. А больше всего эта тесная связь имела воплощение, когда Гитлер аннексировал Австрию и Чехословакию.

В это время, когда в 1939 году подписали пакт Молотова – Риббентропа, и пшеница, и редкие металлы для производства самолетов и танков – все шло из Советского Союза.

Евгений Рыбчинский: Один нюанс. Все знают о пакте Молотова – Риббентропа, но мало кто знает, что ему предшествовало. Буквально за месяц до того был подписан экономический договор между СССР и Германией, по которому, просто вдумайтесь, давался кредит СССР в сто миллионов немецких марок! Это эквивалент нынешним 10 – 15 миллиардам долларов. Давались огромные деньги как раз на развитие военной промышленности. То есть немцы с самого начала видели в СССР своего союзника.

Юрий Рыбчинский: Далее развиваются интересные, с моей точки зрения, события. У Виктора Суворова, бывшего разведчика, очень интересный тезис. Он говорит, что война Германии была превентивная, так как Гитлер на месяц-два опередил Сталина, который готовился напасть первым.

Напомним, в межвоенный период Британия вырастила пса, который потом ее больно покусал, - Бизяев о Германии.

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