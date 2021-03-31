Накануне плавающего Дня Победы, который по традиции постсоветское пространство празднует 9 мая, а Европа – на день раньше, хочется поговорить о том, почему Вторая мировая, в которой сначала Германия и СССР были союзниками, а затем врагами, переросла в грандиозную мясорубку, завершившуюся еще трагичнее, чем началась. Об этом в рамках цикла программ "Разговоры с отцом" их автор и ведущий Евгений Рыбчинский разговаривает с Героем Украины, поэтом и драматургом Юрием Рыбчинским.

Речь идет об отношении лидеров двух государств-антагонистов – СССР и Германии – к своим согражданам и союзников.

Далее прямая речь.

Юрий Рыбчинский: Гитлеру нужно было удерживать огромную территорию – а это и Франция, и Норвегия, и Дания, и Чехия, а еще огромная территория до Урала. Какоем количество этих гауляйтеров должно быть?

Евгений Рыбчинский: Только в армии генерала Власова, который был на обороне Киева и после этого разочаровался в советском руководстве, было почти 800 000 человек. По большому счету, Гитлер рассчитывал, что кадры из местных будут управлять этими процессами.

Юрий Рыбчинский: Это предлагали ему многие немцы из его окружения. Он категорически отрицал эту идею, так как собирался поработить славян: все будут рабами! Поэтому он армии Власова не дал ни единого шанса участвовать в каких-либо боевых действиях. Это, кстати, была одна из ошибок Гитлера относительно оккупированных территорий, и по отношению к народу.

Евгений Рыбчинский: Очень многие народы считали его чуть ли не освободителем!

Юрий Рыбчинский: Одна из причин тотального проигрыша в 1941 году заключалась в том, что военные, которые должны были отстаивать эту страну и рисковать своей жизнью, почти все имели репрессированных родственников – или отца, или брата. Как минимум, каждый третий. И Германия, и Советский Союз ставили задачу сделать нового человека: здесь арийцы, а тут – гомо советикус. Сталинская репрессивная система убила желание этих людей быть храбрыми и брать инициативу на себя.

Уже после 1942 произошло много изменений. А на первых порах это были рабы, советские рабы. А раб не может воевать, даже если он генерал.

Как сообщала Politeka, День победы по новым правилам: что запрещено украинцам делать 9 мая.

Напомним, Украина сможет раскрыть все тайны СССР: принято историческое решение.

Также Politeka писала, что новые фото солдат Гитлера попали в сеть: как отчаивалась армия нацистской Германии.