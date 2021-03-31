Выразив свое мнение относительно последних решений, которые принял СНБО, политолог Руслан Бортник сделал в своем блоге вывод о чрезвычайном положении в Украине

Эксперт поднимает тему решения СНБО, что касается 17 компаний по добыче газа и других полезных ископаемых. «Как минимум 4 члена СНБО, среди которых генпрокурор Венедиктова и министр внутренних дел Аваков, не поддержало это решение», - комментирует Бортник. Следовательно, он считает это дело важным и показательным.

В частности, речь идет о двойных стандартах СНБО: если дело касается политики, то конституционных границ часто не видят вообще, если же экономики, то ими выступают санкции. Тем не менее, многие члены СНБО, которые уже имеют достаточный опыт, считает он, сомневаются в целесообразности этих санкций.

Сам же Бортник убежден в том, что экономические санкции приводят к разрушению целостной структуры СНБО и его режима управления Украиной. Что касается последнего, то он называет этот режим чрезвычайным положением. «Президентские указы больше напоминают декреты о чрезвычайном политическом положении», - считает политолог.

Напоминаем, Друзенко рассказал, кого задело решение по недрам.

Ранее Politeka сообщала о том, что компании-недропользователи считают санкций СНБО необоснованными.