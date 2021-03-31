Хроническое невыполнение Укрзализныцей инвестиционной программы привело к тому, что треть железнодорожных путей находится в критическом состоянии. Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак, комментируя недавнее схода с рельсов поезда «Интерсити», пишет "Знай".

«В Украине уже треть железнодорожного пути имеет просроченные сроки плановых ремонтов. И главная причина в этом – это хроническое невыполнение инвестиционной программы Укрзализныци. В 2015-2018 годах исполнение превышало 70%, а в 2019 году вообще упало до 50%. Ожидаем, что примерно такие же цифры исполнения, очень низкие, будут и за 2020 год», - рассказал Гусак.

При этом он подчеркнул: причина невыполнения УЗ инвестиционной программы не в отсутствии средств. А в том, что финансы непонятно на что использовались.

«Укрзализныця много лет повышала тарифы на перевозки, обосновывая это необходимостью инвестиций и необходимостью покупать новые локомотивы и ремонтировать пути. А по факту каждый год эти деньги куда - то исчезали», - пояснил Гусак.

Эксперт также назвал печальной тенденцию частой смены руководства Укрзализныци, что, по его мнению, негативно сказывается на работе компании.

"Для такого предприятия, как Укрзализныця, где цикл планирования составляет несколько лет, и менеджмент должен иметь хотя бы среднесрочные стимулы, это очень печальная тенденция. Бесспорно, когда руководители Укрзализныци работают немножко больше пол года в среднем, невозможно ожидать осуществления инвестиций, эффект от которых занимает несколько лет. Последствия этого мы видим сейчас", - подытожил Гусь.

Напомним, Кабинет министров на своем заседании 17 марта досрочно прекратил полномочия председателя правления АО "Украинская железная дорога" Владимира Жмака после того, как за его отставку проголосовал наблюдательный совет "Укрзализныци". И. о. председателя правления УЗ назначили Ивана Юрика. Он стал пятым руководителем УЗ за два последних года.

Жмак сообщал, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании (грузоперевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство). Реформирование компании было начато, но наблюдательный совет компании заблокировал реформу, а позже единогласным решением уволил Жмака с должности.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян предполагает, что увольнение Жмака с должности руководителя «Укрзализныци» связано с переделом полномочий и финансовых потоков между группами влияния в окружении президента.