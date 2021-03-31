Проект закона № 3091» о государственном экологическом контроле " вызывает очень серьезное беспокойство у всех без исключения промышленных отраслей, поскольку его реализация приведет к росту дополнительного давления на бизнес, повышению коррупционных рисков и нарушению баланса прав и обязанностей между бизнесом и контролирующим органом. Проект не может быть принят в текущем виде и должен быть доработан. Об этом говорится в открытом письме в открытом письме к председателю Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а также к председателям депутатских фракций и руководителей профильных комитетов и ведомства.

Подписавшие письмо представители фактически всех промышленных отраслей: ОП «Укрметаллургпром», «Федерации металлургов Украины», Ассоциации «Укрцемент», НПА «Укркокс», Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции «УкрФА», Союза химиков Украины и АПСП «Стекло Украины».

Промышленники напоминают: первично Закон был принят с целью единого согласованного правового поля, которое будет регулировать порядок проведения контрольных проверок различных видов финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования. Но новая версия проекта фактически устанавливает новый, отличный от базовых принципов и основ, механизм осуществления контроля в сфере экологии.

«Положения законопроекта упрощают процедуру проведения контрольных мероприятий и нивелируют действующие предохранителей, направленные на защиту от вероятного злоупотребления контролирующими органами своими полномочиями», - указывается в письме.

В частности, применение такой действующей в действующем законодательстве основания, как «обращение физического лица», согласно новому проекту не потребует надлежащего документального подтверждения и обоснования. А физическое лицо не будет нести никакой ответственности за безосновательное обращение.

При этом внеплановые проверки по обращениям физических лиц, органов местного самоуправления и общественных организаций предлагается проводить без каких-либо согласования с другими органами государственной власти и без надлежащей проверки обоснованности оснований для проведения таких проверок.

"Следовательно, является очевидным построение удобной коррупционной схемы. За ней инспектор Государственной экологической инспекции (ГЭИ) работает вместе с физическим лицом, по указанию инспектора, обращается с уведомлением о нарушении экологического законодательства конкретным субъектом хозяйствования. А, в сочетании со значительными размерами штрафов и безусловной обязанностью субъектов хозяйствования допускать инспекторов к проверкам, это становится безотказным способом терроризирования субъектов хозяйствования», - предупреждают промышленники.

Напомним, ранее президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что проект закона №3091 разбалансирован в сторону неограниченных возможностей инспектора. Он максимально расширяет полномочия контролирующего органа в условиях тотальной коррупции, поэтому должен быть доработан.

Бывший врио главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов также заявил, что в законопроекте об экоинспекции должны быть предусмотрены предохранители, иначе чиновники будут злоупотреблять своими полномочиями.