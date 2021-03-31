Новая редакция проекта закона № 4167 «О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности» требует столь больших инвестиций, что, в случае его принятия, подавляющая часть украинских промышленных предприятий окажется под риском полной остановки производства и закрытия. Поэтому законопроект не может выноситься на рассмотрение в текущем виде и должен быть доработан. Об этом говорится в открытом письме к премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который подписали представители ОП «Укрметаллургпром», «Федерации металлургов Украины», Ассоциации «Укрцемент», НПА «Укркокс», Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции «УкрФА», Союза химиков Украины и АПСП «Стекло Украины».

Как сказано в письме, проект предусматривает переход украинского промышленного комплекса к жестким нормативам выбросов, которые являются точной копией европейских норм. Причем осуществить этот переход промышленность должна всего за 4 года, что абсолютно невыполнимо: у украинских предприятий, в условиях экономического кризиса, нет возможности вложить в модернизацию миллиарды.

"Страны ЕС осуществляли постепенный переход на новые экологические нормы в течение десятилетий. Так, Словении для этого понадобилось 17 лет, Польше - 20 лет, но никак не 4 года. Поэтому для украинских предприятий необходимо предусмотреть более долгий период-минимум 15 лет», - указывается в письме.

Промышленники напоминают: сейчас экономика Украины находится в критическом состоянии. Так, в 2020 г. падение ВВП составляло 4%, а падение промышленного производства в тот же период 4,5%. Общая убыточность промышленного комплекса Украины за три квартала 2020 года превзошла 45 млрд грн, а уровень безработицы вырос до 9,7%: сегодня в стране почти 1,6 млн человек ищут работу.

«Украинские и европейские предприятия находятся на различных уровнях развития. Одномоментное внедрение европейских норм выбросов для украинских предприятий приведет к их вынужденной остановки и общего катастрофического падения экономики, что непосредственно отразится на сокращении валютных поступлений и резкому упадку уровня социальной поддержки граждан», - отмечают промышленники.

Так, по их прогнозу, в случае принятия проекта № 4167 в текущей редакции, закроется большая часть промышленных предприятий и все коксохимические предприятия. Это, в свою очередь, приведет к критическому снижению производства в металлургической, химической, цементной промышленности и смежных отраслях – энергетической и транспортной.

Сокращение валютных поступлений в Украину, по экспертным оценкам, составит более чем $5 млрд, сокращение налоговых поступлений в бюджет всех уровней - более 20 млрд грн в год. Будут сокращены более 200 тыс. рабочих мест, а соответственно - произойдет вынужденная эмиграция квалифицированных работников из Украины, а социальное напряжение в стране возрастет.

"Общий уровень инвестиций, необходимых украинской промышленности для модернизации, составляет 37 млрд евро. Однако власти инициируют увеличение фискального давления на бизнес путем кратного повышения экологических налогов. Все это не оставляет украинской промышленности других вариантов, как просто остановить производственную деятельность с практически полной потерей Украиной собственного промышленного потенциала», - подчеркивают промышленники.

Чтобы избежать подобного катастрофического сценария, необходимо, чтобы Кабинет Министров провел оценку инвестиций, необходимых для екомодернізації, и наработал решение по источникам финансирования таких инвестиций с учетом обеспечения устойчивого развития отечественных отраслей и экономики в целом, сказано в письме.

В то же время, необходимо доработать проект закона №4167: предусмотреть возможность установления менее жестких требований по нормам выбросов, переходного периода на новые экологические нормы на менее чем 15 лет вместо четырех, и исключить из законопроекта возможность остановки производства: санкциями за сверхурочные выбросы должны стать адекватные стимулирующие штрафы, убеждены промышленники.

Ранее заместитель директора по научной работе Украинского Государственного научно-исследовательского углехимического института (УХИН) Александр Борисенко заявил, что Украине необходим взвешенный подход при подготовке законопроекта 4167, а не слепое копирование действующих на западе норм, ведь каждая страна ЕС имеет свои национальные отклонение от европейских норм.