Об этом заявил глава политической партии «Рідна країна» Николай Томенко

Информацию передает сайт znaj.ua.

Как известно, МОК лишил Россию выступать на Олимпиаде с государственными символами ввиду системного злоупотребления допингом. В настоящее время Россия договаривается с МОК об использовании музыки Петра Чайковского вместо гимна России во время церемонии вручения медалей российским спортсменам. Речь идет о фрагменте из Первой симфонии написанной в 1866 году.

Все здесь вроде и ничего, если бы не истеричная и мощная пропагандистская кампания о необходимости изменения Конституции России, которую инициировал Путин. Во время нее фактически никто не вспоминал изменения относительно возможности нынешним Президентом занимать пост до 2036 года, а главными пропагандистскими тезисами была борьба с главными угрозами России - НАТО и сексуальными меньшинствами ЕС. Именно поэтому, в Конституцию внесли изменения относительно узаконивания исключительно "традиционного семейного уклада жизни россиян".

И оно вроде и ничего, хотя сам Путин до сих пор как - то нетрадиционно разведен, а тут еще и символом олимпийской России станет Чайковский-представитель нетрадиционной ориентации!

Напомню, что нетрадиционный Чайковский уже пожурил создателей фильма «Чайковский» и Минкульт России, который выступил категорически против упоминаний о сексуальной ориентации выдающегося композитора. Министр культуры Владимир Мединский тогда сказал, что государство профинансирует правильный фильм о Чайковском, потому что «нет никаких доказательств, что Чайковский был гомосексуалом».

Но это так.

Я же всегда пропагандирую произведения Петра Ильича Чайковского, который происходит из казацкого рода чаек, бывших в родственных связях с гребенками и Гоголями. Недаром почти 28 лет жизни выдающегося композитора связаны с Каменкой Черкасской области. Среди наиболее известных, написанных в Каменке-Вторая симфония, которая впоследствии называлась "украинская«, а финал этой симфонии построен на базе украинской песни»журавль". А еще музыка к стихам Шевченко и произведений, где использован мотив многих украинских народных песен.

В свою очередь и тогдашняя музыкальная Украина чтила талант Чайковского. В последний год жизни композитор дирижировал своими симфониями в Киеве, Одессе и Харькове. Более того-во времена русификации он добивался постановки "Тараса Бульбы" Николаем Лысенко на украинском языке!

Так, конституционно узаконена «патриархальная Россия» пусть сама разбирается со своим отношением к нетрадиционному Чайковского;

Мы же чтим творчество этого гениального композитора и поддерживаем музеи посвященные его жизни и деятельности в Украине!