Украинская армия должна превратиться в сервисную структуру, а в реформировании ей поможет сотрудничество с НАТО.

Об этом сказал футуролог Алексей Толкачев в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.

“НАТО нам необходимо. Во-первых, для того, чтобы подтянуть украинскую армию к более высоким стандартам. Это очень мощный стимул для реформирования. Для искоренения дедовщины, какого-то армейского маразма. Превращение армии тоже отчасти в сервисную структуру, где будет понятно, что генералы - это не прыщ на причинном месте, которого все должны целовать в то же причинное место”, - сказал Алексей Толкачев.

Он отметил, что генералы и управление армией являются сервисной структурой, а министр обороны - это завхоз.

“Очень многие вещи поменялись именно благодаря тому, что мы начали принимать западные, и в том числе натовские, стандарты и подходы. С другой стороны - это сообщество, в котором может быть в сотрудничестве, по крайней мере показном, бряканье более сильными мышцами, если в Украине будет туго”, - добавил Толкачев.

По его словам, Украина может рассчитывать на партнерство в НАТО, потому что у нее есть реальный боевой опыт и армия.

Как сообщала Politeka, Михкельсон заявил, что Украина на пути к членству в НАТО, но это долгий путь.

Также Politeka сообщала, что эксперт рассказал, как Украина будет бороться против российской агрессии.



