США пришли к выводу, что компании Пинчука продавали на американский рынок трубы по демпинговой цене

Как пишет Главком, комиссия по международной торговле США 8 февраля 2021 года подтвердила нарушение конкуренции со стороны компании «Интерпайп» Виктора Пинчука и решила повысить ставку пошлины на трубную продукцию в 6 раз до 41,23%, тем самым введя т.н. заградительную пошлину.

Соответствующий вывод обнародован на сайте Комиссии по торговле США и продублирован в Федеральном реестре законодательных актов.

Комиссия по торговле США обвинила «Интерпайп» Пинчука в демпинге при поставках своей продукции на американский рынок в ущерб национальным производителям США. Антидемпинговое расследование инициировала техасская компания Vallourec Star (Хьюстон).

Расследование проводилось за период с 1 июля 2019 по 30 июня 2020 года.

Комиссия по международной торговле США пришла к выводу, что компании Виктора Пинчука продавали на американский рынок трубы по демпинговой цене – в среднем на 42,27% ниже экономически справедливого уровня.

Окончательное решение о ставке пошлины и сроках ее действия будет официально оглашено 9 августа 2021 года.

Вместе с «Интерпайпом» обвинения выдвинуты и российским производителям, в частности «Трубной металлургической компании» (Москва). Для них ставка заградительной пошлины составляет 209,72%.

По данным Комиссии США, в 2019 году «Интерпайп» поставил на американский рынок порядка 40 тыс. т трубной продукции на сумму 40 млн долларов.

Согласно отчету «Интерпайпа», доля США в географии продаж трубной продукции компании в 2019 году составила 12%, в то время как Украины – 77%.

Напомним, власти США уличили компанию «Интерпайп» в нечестной конкуренции еще в 2014 году. Во избежание антидемпинговой пошлины 7,47%, «Интерпайп» заключил соглашение с Минторгом США, а рамках которого обязался продавать нефтяные трубы по справедливым рыночным ценам – минимальные цены на такую продукцию согласовывал Минторг США.

10 июля 2019 года Минторг США уведомил «Интерпайп» о своем решении не продлевать действие этого соглашения, соответственно на «Интерпайп» снова распространялась пошлина 7,47%.

8 июля 2020 года США решили возбудить новое предварительное антидемпинговое и компенсационное расследование в отношении «Интерпайпа».