Украинский политический деятель, сын диссидента и журналиста Вячеслава Чорновила Тарас Чорновил в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, можно ли называть войной войну на востоке Украины.

«То, что в Украине происходит... Мы как бы говорим все время термин «гибридная война», кто-то вообще рассказывает «их там нет», что это какие-то другие воюют, что там какие-то ополченцы, еще что-то... На самом деле международное право предусматривает, что даже необъявленная война является войной. Вот говорят: «А вы в каком-то документе четко писали, что у вас война? А Россия вам объявила? А вы России объявили войну? А вы военное положение ввели?». Знаете, какое положение вводить, это вопрос целесообразности государства, на которое напали. При определенных обстоятельствах ему может быть невыгодно. Может быть невыгодно объявлять состояние войны, скажем, из-за того, что в стране, в которой объявлено состояние войны, включается колоссальное количество всевозможных различных эмбарго. И надо очень жесткие решения принимать», - говорит эксперт.

Он напомнил, что в 2014 году Украина получила эмбарго.

«И нам надо было очень трудно выбивать возможность для того, чтобы мы могли возобновить поставки оружия. Пару лет это заняло», - сказал Чорновил.

Политический деятель отмечает, что обычная война, в отличие от необъявленной, не запрещена. Она признается международным правом и может регулироваться различными международными соглашениями.

«Война как разрешение конфликтов – это худший вариант решения, но он не запрещен международным правом. Но необъявленная война принадлежит к преступным способам. То есть необъявленная война – это уже автоматически военное преступление», - резюмировал он.

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