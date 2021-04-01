Россия сознательно продает ток в Украину по цене в 2 раза меньше чем для потребителей в Московской области, чтобы путем демпинга разрушить отечественную энергосистему. Об этом заявил лидер Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец.

«Россия продает электроэнергию на рынок Украины почти вдвое дешевле, чем для собственного населения в Московской области на своей территории на границе с Украиной. То есть это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить уже уничтожить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды, они сейчас на грани остановки и остановки блоки тепловых электростанций», - заявил Волынец в эфире телеканала «Рада».

Он подчеркнул, что без тепловой генерации сегодня не сможет развиваться ни "зеленая" энергетика, поскольку нуждается в постоянной балансировке высокоманевровыми мощностями.

"Потому что такой парадокс существует-чем больше мы развиваем зеленую энергетику, тем больше тепловой должно быть. А атомная энергетика она тоже не может нормально в течение суток работать, потому что необходимы маневровые мощности тепловой генерации и нам крайне необходимо сохранить блоки тепловых электростанции, тепловые электростанции», - добавил Волынец.

Напомним, 18 марта Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею ограничения импорта тока из России и Беларуси и дал соответствующее поручение правительству. Впоследствии Министерство энергетики пообещало прекратить импорт.

Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано более 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.

Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход через Беларусь. Основным импортером тока из Беларуси стала компания «Днепросталь-Энерго» Виктора Пинчука.