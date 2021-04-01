Выдвигать Марусю Звиробий по 87 округу было большой ошибкой «Европейской солидарности»

Об этом заявил политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

«Как по мне, это была вообще большая ошибка «Евросолидарности» выдвигать Звиробий на этом округе с самого начала. Если бы у них был бы более, скажем, прокачанный в западной Украине кандидат узнаваемый, свой для электората – можно было бы повоевать за голоса. Но, конечно, на фоне Звиробий Кошулинский выглядел достаточно потенциально выигрышным кандидатом. Более того, у Кошулинского меньшее количество каких-то токсичных следов. Как человек, как политик он привлекательный для значительной части электората. Даже которые не поддерживают «Свободу» по чисто идеологическим причинам. Он менее отталкивающий, чем Звиробий», - говорит эксперт.

По его мнению, есть основания говорить о кризисе доверия к «Европейской солидарности» даже в традиционных для них регионах.

Кулик отмечает, что у предшественников Владимира Зеленского – Виктора Януковича и Петра Порошенко – за два года каденции резко рос антирейтинг, а у действующего главы государства этого не происходит. То есть, его базовый электорат сохраняется.

«Есть некие зацепки и точки, где Зеленский не вполне себя дискредитировал и на него еще возлагают определенное доверие. Но эти точки, эти островки тают. В первую очередь, в социальной сфере. Фактически мы имеем на 30% рост цен на продукты питания, например. Мы имеем рост задолженности по зарплатам. Мы имеем реальное снижение пенсий и зарплат в отношении корзины потребительской», - констатирует политолог.

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