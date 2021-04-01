Для формирования справедливых тарифов на услуги Укрзализныци и вывода компании из кризиса необходимо осуществить ее реформу, а не регулярно увеличивать тарифы. Об этом написал гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак в колонке для Rail.insider.

По его словам, необходимость реформирования Укрзализныци и создание конкурентной среды в отрасли регулярно пытаются подменить постоянным повышением тарифов, хотя тарифы на грузовые перевозки и без того имеют высокую рентабельность

"В целом грузовые перевозки в Укрзализныце чрезвычайно прибыльные. В 2019 году положительный операционный результат сегмента грузовых перевозок составил почти 20 млрд грн с рентабельностью 27%. Подавляющее большинство клиентов УЗ о такой рентабельности может только мечтать", - пояснил Гусак.

Однако, он отметил, что УЗ за счет прибыльных грузовых перевозок субсидирует убыточные Пассажирские, в результате компания имеет убытки.

«Заработанные на грузах средства УЗ вынуждена в основном тратить на покрытие убытков пассажирских перевозок (результат 2019 года – минус 12,8 млрд грн с рентабельностью минус 130%!!)», - отметил Гусак.

Он подчеркнул: за предложениями по «унификации» или «сближения» тарифных классов часто пытаются скрыть повышение тарифов для отдельных категорий грузов (как правило, 1-го класса). При этом соответствующее снижение тарифов, в частности 3-го класса, не предлагают.

«Поэтому в обсуждениях следует четко различать, где «сближение», а где простое повышение тарифов нереформированной государственной монополии во время мирового экономического кризиса из-за пандемии коронавирус»,- отметил Гусак.

По его словам подобные повышения тарифов имеют обратный эффект – с украинской железной дороги бегут клиенты. В частности, с 2016 по 2019 год железнодорожные перевозки в Украине упали на почти 10%, или на 30 млн тонн, тогда как автомобильные перевозки в этот же период выросли более чем на 50% (на 67 млн тонн).

"Для обеспечения справедливых тарифов необходимо в конечном итоге осуществить реформу Укрзализныци и создать условия для развития конкуренции. Грузовые перевозки не должны покрывать убытки от пассажирских перевозок или обеспечивать уплату огромного налога на землю под путями (4 млрд грн). Такой украинский налог на железную дорогу почти не имеет аналогов в мире», - подытожил Гусак.

Ранее народный депутат Украины Людмила Буймистер отметила, что сейчас «Укрзализныця» работает совершенно неэффективно, и реформа компании является залогом выживания отечественной промышленности, которая несет значительные убытки из-за завышенных тарифов на перевозки и теряет конкурентоспособность на мировых рынках.

В то же время эксминистр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что «Укрзализныця» также должна получить значительную финансовую поддержку от государства, чтобы обеспечить обновление подвижного состава и инфраструктуры для повышения эффективности и сервиса перевозок.