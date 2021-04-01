Под стенами Офиса Президента состоялся митинг с требованиями прекратить деятельность пророссийских политиков в Украине. Участники напомнили, что деятельность пятой колонны в Украине – это не шутки, и призвали начать реальную борьбу с коллаборационизмом. Организатором акции-перфоманса выступил Национальный Корпус.

"Решения СНБО-важны, и мы их поддерживаем, но их мало. Должно быть действие. Они (коллаборанты) должны сидеть. Соответствующие органы должны возбуждать дела и доказывать их вину. Вся страна слышит их пленки, видит их перелеты, но этого не замечают соответствующие украинские органы. Мы будем постоянно напоминать СБУ, полиции, всем, кто ответственен за сектор безопасности нашей страны, о том, что пятая колонна – это совсем не смешно", - сказал Сергей Тамарин, руководитель киевской ячейки Нацкорпуса.