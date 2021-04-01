Правильная идея децентрализации искривилась на практике: ее реализации не хватает объективности, профессионализма и продуманности, а, следовательно, это может привести к запустению не только Черкасской области, но и территории всей страны. Так сообщил в программе «Родная Чepкacчинa» украинский политик и общественный деятель Николай Томенко, пишет Politeka.net.



«Последние события подтверждают пока печальный и пессимистический сценарий», - констатирует политик. Он рассказывает, что образованные граждане теряют свои рабочие места, переезжают в областные города или вовсе в столицу, молодежь же учится за границей.

Да, все это свидетельствует о неподготовленности и непрофессионализме со стороны руководителей местных общин, которые, придя к власти, не смогли провести реформы. Томенко говорит, что они идут по пути сокращения социальных и гуманитарных учреждений, если есть проблемы с деньгами в бюджете.

В частности, больше всего власть проявила свой непрофессионализм в процессе децентрализации в Умани. Ведущий рассказывает, сколько там закрывается сегодня учреждений образования, культуры и здравоохранения. «Городская школа №8, художественная школа, целый ряд библиотек и культурных заведений», - перечисляет он. Город уникален в этом негативном плане, ведь нигде больше в Украине, убежден Томенко, социальная и гуманитарная сферы настолько не сокращаются.

Причина такой ситуации в Умани - нерациональное использование средств. Политик напоминает, что в свое время там построили чуть ли не самый дорогой фонтан во всей стране, а также постоянно финансировали шоу-проекты. Словом, нерациональное использование средств привело к тому, что теперь город не имеет как профинансировать свои первоочередные сферы, а потому закрывают школы и больницы.

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