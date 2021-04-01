Экс-заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в эфире программы «Конституционная кухня» Геннадия Друзенко рассказал об этических нормах в деятельности Службы безопасности Украины, в том числе о зависимости карьерного роста сотрудников службы и военных от порядков в системе.

«Система не работает в общем в государстве. Этот призыв, что закон один для всех, он касается не только сотрудников СБУ, он касается всей системы. Нам нужно не просто мечтать об этом, стремиться, нам надо действовать в этих рамках», - заявил Ягун.

Ягун отметил, что категория, которая больше останавливала и нервировала его на службе - это фраза «политически нецелесообразно». Например, когда делу не позволяли давать ход, поскольку в материалах дела появлялся человек, который входит в определенную парадигму власти или который с кем-то «пересекается». Такие решения мотивировали «политической нецелесообразностью», несмотря на содержание материалов. Спикеры согласились, что такие ситуации могли влиять на надлежащее выполнение обязанностей сотрудниками, учитывая перспективы карьерного роста.

Ягун также отметил, что в системе нашего государства, по его мнению, только президент может иметь право вручать генеральские погоны, звания и награды.

«К сожалению, в нашей системе только президент на это имеет право. Президент должен только просто вручать и подписывать указ, не вмешиваясь в его содержание. Потому что должен быть определенный комитет по наградам и званиям, который бы проверял соответствие должности, образованию, целесообразности, наличию свободных должностей и так далее для того, чтобы получил кто-то звание», - считает Ягун.

По его мнению, особенно это касается нардепов Верховной Рады, которые пришли из правоохранительных органов. Они могут получать до до генерал-полковника в стенах Верховной Рады, не находясь на службе. По словам Ягуна, что после этого начинаются попытки кого-то подкупить и в глазах общества это купленные договоренности. И таким образом это звание нивелируется.

«Это первое, а во-вторых нужно пересмотреть вообще систему количества этих воинских званий. Например, я в свое время поинтересовался, сколько в службе, на тот момент, когда я это делал, где 2015 году, их было 79 человек генералов. Я, кстати, приветствовал этот указ президента Зеленского на предмет того, что он снизил ранг некоторых генеральских должностей, и теперь председатель СБУ, глава Службы внешней разведки уже не генералы армии, а генерал-полковники», - рассказал Ягун.

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