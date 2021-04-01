В Украине умерла Конституция и вместо попыток реставрировать ее - нужно написать новую редакцию.
Об этом сказал политолог Виталий Кулик в программе “Романенко Беседы” с Юрием Романенко.
“Я бы не делал каких-то реверансов в отношении Конституции, конституционности и так далее. Конституция умерла в Украине. Она не действует. То есть, это просто декларативный документ”, - сказал Виталий Кулик.
Он отметил, что Конституция не отображает ни институтов власти, ни их сущности и процессов.
“Ее просто нет. Поэтому, апеллировать к ней не имеет смысла. Нет дополнительной какой-то добавочной стоимости в этом всем… Да, Тупицкого надо было сносить. Да, необходимо было блокировать работу Конституционного суда. По большому то счету, было бы эффективно вообще поднять идею конституанты - перезапуск конституционного процесса, инклюзивности, новой редакции Конституции. Отказаться от идеи реставрировать какие-то старые положения, перешить какими-то белыми нитками, что-то отрезать, что-то приклеить. Говорить о новом процессе, о написании нового текста Конституции”, - добавил политолог.
Дочь Галкина и Пугачевой "проехалась" по Бузовой, скандальное видео: "Лишь бы сама такой не стала..."
Локдаун в Украине: Ляшко назвал области, которым не нужен жесткий карантин
Пасха-2021: сколько выходных ждет украинцев в этом году
Горе пришло в семью Владимира Остапчука, первые подробности: "Успел попрощаться..."
Скандалы Потапа и Насти Каменских, пара оказалась на грани распада: "Ты должен ее вернуть"
По его словам, можно было бы создать полноценную конституционную ассамблею и принять закон о ней, который бы менял процедуру принятия новой Конституции и вводил его в действующую. Для этого есть алгоритмы и инструменты.
Как сообщала Politeka, Конституция 1996 года была результатом компромисса: мнение эксперта.
Также Politeka сообщала, что эксперт пояснил, что политический курс Украины нужно избирать в исторической перспективе.