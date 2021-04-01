В Украине умерла Конституция и вместо попыток реставрировать ее - нужно написать новую редакцию.

Об этом сказал политолог Виталий Кулик в программе “Романенко Беседы” с Юрием Романенко .

“Я бы не делал каких-то реверансов в отношении Конституции, конституционности и так далее. Конституция умерла в Украине. Она не действует. То есть, это просто декларативный документ”, - сказал Виталий Кулик.

Он отметил, что Конституция не отображает ни институтов власти, ни их сущности и процессов.

“Ее просто нет. Поэтому, апеллировать к ней не имеет смысла. Нет дополнительной какой-то добавочной стоимости в этом всем… Да, Тупицкого надо было сносить. Да, необходимо было блокировать работу Конституционного суда. По большому то счету, было бы эффективно вообще поднять идею конституанты - перезапуск конституционного процесса, инклюзивности, новой редакции Конституции. Отказаться от идеи реставрировать какие-то старые положения, перешить какими-то белыми нитками, что-то отрезать, что-то приклеить. Говорить о новом процессе, о написании нового текста Конституции”, - добавил политолог.

По его словам, можно было бы создать полноценную конституционную ассамблею и принять закон о ней, который бы менял процедуру принятия новой Конституции и вводил его в действующую. Для этого есть алгоритмы и инструменты.

Как сообщала Politeka , Конституция 1996 года была результатом компромисса: мнение эксперта .